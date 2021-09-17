Финиш ремонта дворов в Сургуте намечен на конец осени

В Сургуте будет отремонтировано 32 двора к концу осени. Процесс идет с небольшой задержкой, объемная работа проходила в сжатые сроки. В этом году на реставрацию дворовых территорий было выделено дополнительное финансирование из окружного бюджета. Общие затраты составляют 209 миллионов.

«Постараемся на следующий год зайти на более комфортных условиях, чтобы нам не растягивать сроки реализации проектов. Этот год у нас стартовал с 12 дворовых территорий. После переговоров, округ поддержал и выделил дополнительные средства на со финансирование, город тоже изыскал свою долю. И мы зашли за 32 территории. Безусловно, некоторые опоздания с реализацией связаны с тем, что мы получили деньги чуть позже, нежели начального бюджетного года», - рассказывает глава города Андрей Филатов.