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​Школьники Сургута уходят на удаленку из-за COVID-19. Но не все

В Сургуте 54 класса ушли на дистант из-за ковида

​Школьники Сургута уходят на удаленку из-за COVID-19. Но не все
Фото: pixabay.com

В Сургуте 54 класса ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Подавляющее число заболевших – ученики, среди педагогов вирус подтверждён только у двух человек. При этом переводить все школы на дистант не планируется.

«Все классы, которые уходят на карантин, делают это абсолютно по предписанию Роспотребнадзора, самодеятельности в данном вопросе быть не может. В данном случае у образовательной организации есть право уйти на карантин целиком образовательным учреждением, либо закрыть класс на карантин — это при случае, когда 20 процентов детей заболевших в конкретном классе», — рассказала СургутИнформ-ТВ директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Ранее в окружном управлении Роспотребнадзора заявили, в регионе на 17 процентов выросла заболеваемость среди детей.


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16 сентября в 17:53, просмотров: 714, комментариев: 0
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