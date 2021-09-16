В Сургуте 54 класса ушли на дистант из-за ковида

В Сургуте 54 класса ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Подавляющее число заболевших – ученики, среди педагогов вирус подтверждён только у двух человек. При этом переводить все школы на дистант не планируется.

«Все классы, которые уходят на карантин, делают это абсолютно по предписанию Роспотребнадзора, самодеятельности в данном вопросе быть не может. В данном случае у образовательной организации есть право уйти на карантин целиком образовательным учреждением, либо закрыть класс на карантин — это при случае, когда 20 процентов детей заболевших в конкретном классе», — рассказала СургутИнформ-ТВ директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Ранее в окружном управлении Роспотребнадзора заявили, в регионе на 17 процентов выросла заболеваемость среди детей.