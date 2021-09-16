Житель Сургута получил два года за финансирование терроризма

Житель Сургута отправиться в колонию на два года за финансирование терроризма. Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Обвинителю удалось доказать, что сургутянин отправлял деньги в Сирию.

«Следствием и судом установлено, что в период с января 2015 года по декабрь 2016 года Нарбек Озганбаев, находясь в Сургуте, был достоверно осведомлен об участии жителя Республики Дагестан на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности запрещенной в Российской Федерации террористической организации. Имея прямой умысел на содействие террористической деятельности указанной организации путем её финансирования, фигурант по просьбе последнего осуществил сбор и отправку денежных средств на сообщенные указанным лицом номера банковских карт», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Житель Дагестана находится под следствием. Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации и организации финансирования терроризма.