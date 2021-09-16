Скандальному югорскому олигарху Андрею Копайгоре продлили арест до 4 октября

Следователи продолжают работать по уголовному делу, возбужденному в отношении югорского олигарха Андрея Копайгоры. Он останется под арестом до 4 октября. Решение о продлении срока содержания под стражей принял Сургутский городской суд.

Копайгору обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Бизнесмен находится под арестом с февраля 2021 года. В начале следственных мероприятий бизнесмен был госпитализирован.

По версии следствия, предприниматель совершал хищения денег граждан и организаций. Потерпевшими по уголовным делам проходят 500 человек, а ущерб превышает миллиард рублей.

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