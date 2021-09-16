В думе Сургута выделили перечень проблем, которые предстоит решить депутатам седьмого созыва

В думе Сургута рассказали, с какими нерешенными проблемами придется столкнуться депутатам нового, седьмого, созыва. Среди них – снос ветхого и аварийного жилья, строительство школ, создание мусорного и снежного полигонов вблизи муниципалитета, решить вопрос с Домом пионеров и Станцией юннатов и многие другие.

«Снос 19 микрорайона планировалось завершить в 2020 году. Это не случилось, по разным причинам. Ковид также сыграл свою роль. Сейчас эта работа вновь продолжается, идет активное расселение жильцов из этих домов. К сожалению, пока этот вопрос не решен, но мы передадим депутатам седьмого созыва», — поделился заместитель председателя думы Сургута Максим Слепов.

Несмотря на это, народными избранниками предыдущего созыва была проделана большая работа: ремонт межквартальных проездов, подвоз детей к школам, обустройство парковок у медицинских учреждений, снос незаконных рекламных конструкций, организация безопасного подхода детей к школам – эти и другие вопросы приходилось решать в течение всего срока работы.

«Это были пять насыщенных лет нашей работы. Депутаты, я в этом нисколько не сомневаюсь, мы стали единой командой. У нас не было отдельно взятой проблемы, отдельно взятого наказа к депутату, каждый наказ был наказом всему депутатскому корпусу и своей работой мы это доказали», — рассказала председатель думы Сургута Надежда Красноярова.