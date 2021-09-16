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​Дел не убавится: в думе Сургута рассказали, чем займутся депутаты нового созыва

В думе Сургута выделили перечень проблем, которые предстоит решить депутатам седьмого созыва

​Дел не убавится: в думе Сургута рассказали, чем займутся депутаты нового созыва
Фото: vk.com/duma_surguta

В думе Сургута рассказали, с какими нерешенными проблемами придется столкнуться депутатам нового, седьмого, созыва. Среди них – снос ветхого и аварийного жилья, строительство школ, создание мусорного и снежного полигонов вблизи муниципалитета, решить вопрос с Домом пионеров и Станцией юннатов и многие другие.

«Снос 19 микрорайона планировалось завершить в 2020 году. Это не случилось, по разным причинам. Ковид также сыграл свою роль. Сейчас эта работа вновь продолжается, идет активное расселение жильцов из этих домов. К сожалению, пока этот вопрос не решен, но мы передадим депутатам седьмого созыва», — поделился заместитель председателя думы Сургута Максим Слепов.

Несмотря на это, народными избранниками предыдущего созыва была проделана большая работа: ремонт межквартальных проездов, подвоз детей к школам, обустройство парковок у медицинских учреждений, снос незаконных рекламных конструкций, организация безопасного подхода детей к школам – эти и другие вопросы приходилось решать в течение всего срока работы.

«Это были пять насыщенных лет нашей работы. Депутаты, я в этом нисколько не сомневаюсь, мы стали единой командой. У нас не было отдельно взятой проблемы, отдельно взятого наказа к депутату, каждый наказ был наказом всему депутатскому корпусу и своей работой мы это доказали», — рассказала председатель думы Сургута Надежда Красноярова.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 460, комментариев: 4
Комментарии:
Местный
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Сегодня в 13:03
Мне одному показалось, что список нерешенных вопросов только вырос?)
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:10
Как любят депутаты ставить в себе заслуги то, что является их прямой обязанностью!
Возьмем ремонт межквартальный проездов. Начнем с того, это муниципальная собственность.
Странно да?! Не жителей а именно города. Содержать их в порядке, ремонтировать и убирать. Чья прямая обязанность? Правильно, собственника. Это город. А то что прокуратура и ГАИ не давят на них, это дело такое. Так что не заслуга – а обязанность! Решили просто делать то, что давно пора было и надо делать!. Какая тут заслуга?! Кто расскажет мне?!
Подвоз детей к школе.. Заслуга…. Прямая обязанность! Как только прокуратура на это сквозь пальцы смотрела? Давно пора было заняться этим. Тут прямое неисполнение обязанностей. Причем государственных.
Но уд, тюрьма, сибирь никому не засветила. Странно… Даже к административке не привлекли.
Парковки к школам?! А как же антитеррор?! . Ставит кто хочет машины возле школ. А кто знает что в ней?! Значит забором обнести школы – это антитеррор а парковка – нет… Странно.
Про полигоны – это не достижение а упущение! За это наказывать надо! Живые деньги. Особенно снег… Зарабатывай город на озеленение… НЕТ! Надо создать проблему и потом ее успешно решать. Не забывая записать себе в заслуги.
Так что сделали депутаты за срок своего пребывания?! Почему опять стремятся в представительную власть?!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:40
К оставшимся нерешенным вопросам Депутатам Думы Сургута от ЕР (а их будет абсолютное большинство) нового созыва добавится работа по реализация «Карты развития Югры» по Сургуту. Из всего того массива предложений, поступивших от жителями Югры в «Карту Развития Югры», а это 500 проектов и более 300 тысяч наказов, на Сургут приходится львиная доля.
По другому быть не может. Сургут- крупнейшей агломерации ХМАО, занимающая 3-е место по вкладу в ВВП страны в элитной десятке городов- мультимиллионеров и городов-миллионеров по численности населения, в которых создаётся 31,8% ВВП страны.
Нахождение Сургута в элитной десятке городов, требует от нового состава Думы взять на себя не просто одного из 22 муниципалитетов Югры, такого города+ миллионники, как Екатеринбург, который наступает нам пятки по уровню ВВП. Конечно, за будущими большими делами, нельзя забывать и те переходящие малые вопросы, оставшиеся от прошлого созыва Думы. Однако, было бы неправильно ставить их опять на приоритет в работе. Избиратели и обыватели просто могут не понять. Ведь, в корпорации, если ты что-то не успеваешь сделать сегодня, то остаёшься на работе на вечер до 21-24 часов. А следующий день, тебе новые задания и никто не поймёт, что ты вчера не успел. Обычно говорят, «это твои проблемы». Там и всякие KPI оценят тебя и твои способности выполнять функционал с соответствующими выводами. Капитализм не терпит лентяев и разгильдяев. Поэтому новому составу Думы нужно повысить свой KPI. И пожелать всем новым Депутатам городской Думы успешной работы в следующей депутатской пятилетке.
Андрей Захаров
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Сегодня в 14:51
Меня одного перед выборами преследует дежавю, когда читаю о грядущих целях депутатского корпуса?.
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