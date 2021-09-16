В думе Сургута выделили перечень проблем, которые предстоит решить депутатам седьмого созыва

В думе Сургута рассказали, с какими нерешенными проблемами придется столкнуться депутатам нового, седьмого, созыва. Среди них – снос ветхого и аварийного жилья, строительство школ, создание мусорного и снежного полигонов вблизи муниципалитета, решить вопрос с Домом пионеров и Станцией юннатов и многие другие.
«Снос 19 микрорайона планировалось завершить в 2020 году. Это не случилось, по разным причинам. Ковид также сыграл свою роль. Сейчас эта работа вновь продолжается, идет активное расселение жильцов из этих домов. К сожалению, пока этот вопрос не решен, но мы передадим депутатам седьмого созыва», — поделился заместитель председателя думы Сургута Максим Слепов.
Несмотря на это, народными избранниками предыдущего созыва была проделана большая работа: ремонт межквартальных проездов, подвоз детей к школам, обустройство парковок у медицинских учреждений, снос незаконных рекламных конструкций, организация безопасного подхода детей к школам – эти и другие вопросы приходилось решать в течение всего срока работы.
«Это были пять насыщенных лет нашей работы. Депутаты, я в этом нисколько не сомневаюсь, мы стали единой командой. У нас не было отдельно взятой проблемы, отдельно взятого наказа к депутату, каждый наказ был наказом всему депутатскому корпусу и своей работой мы это доказали», — рассказала председатель думы Сургута Надежда Красноярова.
Возьмем ремонт межквартальный проездов. Начнем с того, это муниципальная собственность.
Странно да?! Не жителей а именно города. Содержать их в порядке, ремонтировать и убирать. Чья прямая обязанность? Правильно, собственника. Это город. А то что прокуратура и ГАИ не давят на них, это дело такое. Так что не заслуга – а обязанность! Решили просто делать то, что давно пора было и надо делать!. Какая тут заслуга?! Кто расскажет мне?!
Подвоз детей к школе.. Заслуга…. Прямая обязанность! Как только прокуратура на это сквозь пальцы смотрела? Давно пора было заняться этим. Тут прямое неисполнение обязанностей. Причем государственных.
Но уд, тюрьма, сибирь никому не засветила. Странно… Даже к административке не привлекли.
Парковки к школам?! А как же антитеррор?! . Ставит кто хочет машины возле школ. А кто знает что в ней?! Значит забором обнести школы – это антитеррор а парковка – нет… Странно.
Про полигоны – это не достижение а упущение! За это наказывать надо! Живые деньги. Особенно снег… Зарабатывай город на озеленение… НЕТ! Надо создать проблему и потом ее успешно решать. Не забывая записать себе в заслуги.
Так что сделали депутаты за срок своего пребывания?! Почему опять стремятся в представительную власть?!
По другому быть не может. Сургут- крупнейшей агломерации ХМАО, занимающая 3-е место по вкладу в ВВП страны в элитной десятке городов- мультимиллионеров и городов-миллионеров по численности населения, в которых создаётся 31,8% ВВП страны.
Нахождение Сургута в элитной десятке городов, требует от нового состава Думы взять на себя не просто одного из 22 муниципалитетов Югры, такого города+ миллионники, как Екатеринбург, который наступает нам пятки по уровню ВВП. Конечно, за будущими большими делами, нельзя забывать и те переходящие малые вопросы, оставшиеся от прошлого созыва Думы. Однако, было бы неправильно ставить их опять на приоритет в работе. Избиратели и обыватели просто могут не понять. Ведь, в корпорации, если ты что-то не успеваешь сделать сегодня, то остаёшься на работе на вечер до 21-24 часов. А следующий день, тебе новые задания и никто не поймёт, что ты вчера не успел. Обычно говорят, «это твои проблемы». Там и всякие KPI оценят тебя и твои способности выполнять функционал с соответствующими выводами. Капитализм не терпит лентяев и разгильдяев. Поэтому новому составу Думы нужно повысить свой KPI. И пожелать всем новым Депутатам городской Думы успешной работы в следующей депутатской пятилетке.