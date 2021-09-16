Сургут пополнился двумя технопарками на Крылова и в «Лаборатории Салахова»

В Сургуте начали свою работу два технопарка. Второй корпус «Кванториум» расположился по улице Крылова 41/1. Он включает 4 квантума (автоквантум, Date-квантум, промдизайнквантум, Hi-Tech цех), а также шахматную гостиную, лекторий и проектную зону. Дети будут заниматься 2Dи 3D моделированием, проектированием и испытанием дистанционно пилотируемого прототипа транспортного средства и повышать цифровую грамотность.

Другой технопарк основали на базе гимназии «Лаборатория Салахова». Школьников обеспечат современным оборудованием для освоения современных методов изучения биологических объектов и платформой для инженерного творчества.

«Сургут, в первую очередь, для молодого поколения — это город возможностей. И, конечно же, открывая такие образовательные учреждения, мы расширяем возможности для наших юных сургутян. Все это для того, чтобы они могли прикоснуться к другим горизонтам науки, к другим формам реализации себя», – подчеркнул глава Сургута Андрей Филатов.

В рамках сотрудничества с дошкольными образовательными организациями будут проводится лекции и мастер-классы для педагогов, детей и их родителей: «Первые шаги в науку», «Знакомство с виртуальной реальностью», «Графика в Power Point», «Альгинатные истории» и другие. «Технополис» заключило соглашения с такими учреждениями, как МБОУ СШ № 9, СОШ № 20, 29, МБДОУ № 22 «Сказка», № 36 «Яблонька» № 44 «Сибирячок», № 45 «Волчок».

На оснащение двух технопарков потребовалось около 56 млн. рублей. В дальнейшем планируется открытие не менее трех школьных технопарков на базе общеобразовательных учреждений каждый год.