Грузовик въехал в тепломагистраль на Пролетарском проспекте в Сургуте

В Сургуте водитель грузовика врезался в тепломагистраль напротив торгового центра «Югра Молл» и скрылся. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Труба осталась нетронутой, а вот часть защитного ограждения пришла в негодность.

«Отсутствие защиты повлекло бы за собой серьезное повреждение трубопровода с последующим нарушением теплоснабжения восточной части города, которая запитана от этой магистрали. Это доказывает, что ограждение в полной мере выполняет свои функции по защите теплового объекта от внешних факторов», – прокомментировал заместитель главного инженера по теплоснабжению СГЭС Александр Марченков.

Сообщается, что на данный момент силовики ведут следствие по данному ДТП.