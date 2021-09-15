Сургут подключился к проекту «Легенды городов. Музей под открытым небом»

Цифровая карта достопримечательностей будет создана в Сургуте. Так, компания «Газпром переработка» установит стойки с QR-кодами вблизи исторических и культурных объектов. В проект «Легенды городов. Музей под открытым небом» уже включился памятник геологоразведчикам среднего Приобья на улице Мелик-Карамова. Всего в городе установят восемь стоек, все эти точки будут объединены в культурно-познавательный маршрут.





Отмечается, что помощь в оцифровке достопримечательностей также оказали сотрудники Сургутского краеведческого музея. Проект уже охватил Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Коми, Астрахань и Оренбург.