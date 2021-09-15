Скульптуру Юрия Вавакина возле «Газпрома» отреставрировали впервые за 40 лет

Сургутские газовики выполнили реставрацию стелы «Факел». Памятник загрунтовали, провели гидроизоляцию и обновили цвет. Территорию около памятника облагородили, и теперь горожане могут издалека увидеть его красоту.

Вторую жизнь «Факел» получил благодаря сотрудникам Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Сургут». «Мы здесь вспоминаем наших отцов, наших родителей, первопроходцев, ветеранов газовой промышленности, строительного комплекса России, которые дали новый толчок развития нашему городу и многим другим городам Западной Сибири и севера Тюменской области. И это символ гордости. Гордости за природные богатства нашей страны и за людские ресурсы», – говорит генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский, называя монумент символом гордости за работников газовой промышленности.

Рядом с памятником установлено информационное табло «Городские легенды» с небольшой справкой о нем. Он был подготовлен краеведческим музеем. «Я рада, что у нас стало больше возможностей при проведении экскурсий по городу. Наш город часто посещают делегации и просто гости, и мы с удовольствием рассказываем о важных объектах, а тем более об этой стеле, которая одна из первых украсила улицы Сургута еще тогда, в далеких 80-х», — поделилась впечатлениями директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина.

Стела «Разорванная труба», известная в Сургуте как «Факел», была изготовлена в 1982-1983 годах на Московском комбинате. Дата открытия – 1984 г. Она посвящена первому газовому месторождению на территории Западной Сибири, открытому в 1953 году. Высота композиции 11 метров. Ее автор – советский скульптор, заслуженный художник России Юрий Вавакин. Памятник находится на улице Островского 16, возле административного здания предприятия «Газпром трангаз Сургут».