Для выступления «Русских витязей» в Сургуте перекроют движение по Югорскому тракту

В субботу, 18 сентября, в Сургуте перекроют движение по Югорскому тракту для организации показательного выступления пилотажной группы «Русские витязи».

«В связи с этим автомобильное движение на Югорском тракте от перекрестка с улицей Энергетиков до пересечения с улицей Югорская перекроют с 11.00 до 16.00. При этом городские автобусы № 1, 5, 5А, 45, 47, 52, 114, 118 на время перекрытия будут курсировать в объезд по измененным маршрутам», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Перекрытый участок дороги по Югорскому тракту будет предназначен для размещения зрителей. Чтобы не создавать пробок, желающим посмотреть шоу пилотажной группы рекомендуют приходить пешком к месту выступлений.

Схема движения общественного транспорта опубликована здесь.

Ранее сообщалось, что уже 16 сентября пилотажная группа проведет экскурсии для студентов и школьников.

Показательные выступления запланированы также в Нижневартовске – там будут перекрыты три улицы.