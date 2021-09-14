Названы популярные летние направления из аэропорта Сургута

Летом 2021 года пассажиропоток аэропорта Сургута составил 624 524 пассажира. Больше половины, 57 процентов, летали самолетами Utair. Самыми популярными направлениями стали Москва и Сочи. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург, Краснодар и Махачкала.

«Несмотря на непростые обстоятельства, с которыми столкнулась авиационная отрасль в 2020 году, аэропорт Сургута продолжил свою деятельность по развитию маршрутной сети, развивая внутрироссийские направления, такие как Белгород, Волгоград, Саратов, Барнаул, Томск, Нягань, Грозный. Напоминаем, что действие летнего расписания продолжается до конца октября – следовательно, жители Югры могут отправиться прямыми рейсами из Сургута в Сочи, Краснодар, Ростов, Минеральные Воды, Симферополь и другие российские и зарубежные курорты», - рассказали в пресс-службе авиагавани.

Напомним, в конце лета сургутский аэропорт возобновил полеты за рубеж. Теперь из Сургута напрямую можно отправиться на турецкие курорты.