Полковник Мокшин встретится с сургутянами 16 сентября

В четверг, 16 сентября, с 12.00 до 15.00 руководитель СУ СКР по Югре полковник юстиции Михаил Мокшин проведет выездной прием граждан в Сургуте.

«Прием граждан состоится в помещении следственного отдела по городу Сургут, расположенного по адресу: ул. Островского, д. 47, каб. 103. Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления по округу, а также по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации. По вопросам приема граждан обращаться по телефонам: 8 (3462) 35-37-05, (3467) 32-82-15, 32-82-00», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства, предупредив, что во время приема будет вестись видеосъемка.

На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.