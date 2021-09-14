16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7171   EUR  85,9880  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутянин перевел мошенникам почти два миллиона кредитных рублей

Мошенники, прикрывающиеся Госуслугами, похитили у сургутянина почти два миллиона

​Сургутянин перевел мошенникам почти два миллиона кредитных рублей
Фото: pixabay.com

56-летний сургутянин остался должен банкам 1 млн 730 тысяч рублей, которыми распоряжаются мошенники. Мужчина стал жертвой злоумышленников, которые обрабатывали его несколько дней. Началось все со звонка неизвестной, представившейся сотрудником Госуслуг.

«Звонившая спросила, не подавал ли потерпевший заявку на смену номера телефона через портал. Горожанин ответил отрицательно, тогда незнакомка уведомила мужчину, что отменит поступившее заявление и заблокирует личный кабинет заявителя, в связи с подозрительными действиями на портале. Отметим, что в разговоре злоумышленница озвучивала персональные данные сургутянина, чем дополнительно вызывала доверие потерпевшего к себе», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Позже мужчине снова позвонили и сообщили, что на его имя оформлена заявка на кредит в размере 780 тысяч рублей: «Затем с потерпевшим связался якобы сотрудник Центрального Банка России и уведомил заявителя, что для аннулирования несанкционированной заявки на кредитование необходимо сообщить все коды, которые поступят ему в смс-сообщении. На следующий день, заявителю вновь позвонил тот же аферист и уведомил мужчину, что на его имя снова поступила заявка на кредитование, и, для того, чтобы отменить данный заем, нужно срочно оформить кредит на максимально возможную сумму и сообщить все коды, которые в дальнейшем поступят сургутянину в смс-сообщении. Обеспокоенный пенсионер последовал инструкции лже-банкира и в одном из банков города взял на свое имя займы общей суммой около 950 тысяч рублей».

Аферисты все время находились на связи с потерпевшим. Поэтому он позвонил в банк, где брал займы, только спустя время. «Сотрудники финансовой организации сообщили потерпевшему, что на его имя открыт кредит общей суммой около 1 миллиона 730 тысяч рублей, а денежные средства обналичены. Тогда сургутянин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в правоохранительные органы», - добавили в пресс-службе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой схеме обмана россиян, имеющих учетную запись на сайте государственных услуг.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:59, просмотров: 361, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Первые заморозки придут в Сургут 774
  2. Отдых на базе «Каменный мыс» закончился поисками людей 707
  3. Владимир Путин уходит на самоизоляцию 586
  4. ​На пожаре в бараке Нефтеюганска погибли два человека 581
  5. Жители Черного Мыса записали самоуправленческий рэп // ВИДЕО 569
  6. ​Временный мусорный полигон открыли в Сургуте 549
  7. ​Нарушили оба: в Нижневартовске бесправный водитель насмерть сбил пешехода 542
  8. Молодая вартовчанка и водитель иномарки пострадали в ДТП накануне 536
  9. Паралимпийская чемпионка Анастасия Гонтарь вернулась в Сургут 510
  10. ​Ждать автобуса — в тепле: новые остановки появятся в Сургутском районе 506
  1. ​ДИЗО – это кулак Филатова в реализации его реформ 5349
  2. ​Асфальт на набережной СурГУ покраснел: не от стыда и не для спорта 5097
  3. ​От коронавируса скончалась кандидат в думу Нижневартовска Светлана Титова 5080
  4. ​Очевидцы: на пороге онкодиспансера в Нижневартовске скончался пациент 4676
  5. ​У сургутского ДИЗО появился глава 3406
  6. ​В Югре опубликован электоральный рейтинг партий за полторы недели до выборов 3311
  7. ​В Сургуте сгорел балкон в жилом доме 3150
  8. ​Летчик из Сургута Иван Барсов стал абсолютным чемпионом Европы по высшему пилотажу 3028
  9. Вартовчанин врезался в «ГАЗ» и столб за один день 3003
  10. ​«Русские Витязи» прилетят в Сургут 16 сентября 2957
  1. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 9589
  2. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 9257
  3. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8920
  4. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 8916
  5. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8626
  6. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 8617
  7. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 8438
  8. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8400
  9. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 8204
  10. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 8196

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика