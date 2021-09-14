Мошенники, прикрывающиеся Госуслугами, похитили у сургутянина почти два миллиона

56-летний сургутянин остался должен банкам 1 млн 730 тысяч рублей, которыми распоряжаются мошенники. Мужчина стал жертвой злоумышленников, которые обрабатывали его несколько дней. Началось все со звонка неизвестной, представившейся сотрудником Госуслуг.

«Звонившая спросила, не подавал ли потерпевший заявку на смену номера телефона через портал. Горожанин ответил отрицательно, тогда незнакомка уведомила мужчину, что отменит поступившее заявление и заблокирует личный кабинет заявителя, в связи с подозрительными действиями на портале. Отметим, что в разговоре злоумышленница озвучивала персональные данные сургутянина, чем дополнительно вызывала доверие потерпевшего к себе», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Позже мужчине снова позвонили и сообщили, что на его имя оформлена заявка на кредит в размере 780 тысяч рублей: «Затем с потерпевшим связался якобы сотрудник Центрального Банка России и уведомил заявителя, что для аннулирования несанкционированной заявки на кредитование необходимо сообщить все коды, которые поступят ему в смс-сообщении. На следующий день, заявителю вновь позвонил тот же аферист и уведомил мужчину, что на его имя снова поступила заявка на кредитование, и, для того, чтобы отменить данный заем, нужно срочно оформить кредит на максимально возможную сумму и сообщить все коды, которые в дальнейшем поступят сургутянину в смс-сообщении. Обеспокоенный пенсионер последовал инструкции лже-банкира и в одном из банков города взял на свое имя займы общей суммой около 950 тысяч рублей».

Аферисты все время находились на связи с потерпевшим. Поэтому он позвонил в банк, где брал займы, только спустя время. «Сотрудники финансовой организации сообщили потерпевшему, что на его имя открыт кредит общей суммой около 1 миллиона 730 тысяч рублей, а денежные средства обналичены. Тогда сургутянин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в правоохранительные органы», - добавили в пресс-службе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.

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