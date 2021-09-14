Члены ТОС «Черный Мыс» сняли видеоклип про свой район

ТОСовцы «Черного Мыса» выпустили клип про свой район. Рэп, танцы и граффити — в простой форме о серьезных вещах: председатель ТОС Денис Ханьжин и жители района хотели донести до сургутян, что собственными силами можно решить насущные проблемы города: «Не обязательно просить депутатов, чиновников. Можно самим вполне решать свои проблемы, потому что инструменты для этого есть: советы дома, советы ТОСа, субсидии, конечно, инициатива жителей. Например, можно скинуться и купить машины с песком, засыпать ямы, сделать парковку».





Кроме того, ТОС «Черный Мыс» занимается благоустройством территории района и досугом молодежи. Так, по его инициативе появились граффити с целью повышения интереса детей к изучению истории.