Сургутская пловчиха Анастасия Гонтарь была удостоена Ордена Дружбы

Сегодня в Сургут вернулась паралимпийская чемпионка Анастасия Гонтарь – она привезла золото в личном заплыве и серебро в комбинированной эстафете. Таких высоких показателей пловчиха добилась даже несмотря на то, что в начале сбора она травмировала плечо и пришлось принимать обезболивающие.

Ранее спортсменке вручил государственную награду президент Владимир Путин. Гонтарь, как и другие 38 паралимпийцев, были удостоены Ордена Дружбы с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония)».

«Меня переполняют чувства радости за себя и друзей паралимпийцев, – поделилась чемпионка. – На Играх эмоциональное напряжение нарастало день ото дня, каждый хотел показать свой наилучший результат. Мы выложились на 100 %, и сейчас можно наконец-то отдохнуть и порадоваться».

Напомним, что Анастасия – Заслуженный Мастер Спорта России, многократная победительница и призер всероссийских соревнований по плаванию. Входит в основной состав сборной команды России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На достигнутом она останавливаться не собирается, следующая цель пловчихи – поставить мировой рекорд.