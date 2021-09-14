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​Временный мусорный полигон открыли в Сургуте

В Сургуте с 6 сентября заработала площадка для временного накопления твердых коммунальных отходов

​Временный мусорный полигон открыли в Сургуте
Фото: siapress.ru

На завершающем в этом созыве заседании комитета Думы по городскому хозяйству депутаты вновь обсудили проблему вывоза мусора. В работу комитета вопрос попал по инициативе депутата Игоря Бруслиновского.

Актуальность темы не вызывает сомнений. Ведь единственный муниципальный полигон для размещения отходов, в том числе и промышленных, который находится в ведении СГМУП «СКЦ Природа», закрыт с 6 сентября по решению суда.

Теперь весь бытовой и промышленный мусор будет вывозиться на площадку для временного накопления ТКО – АО «Полигон-ЛТД». Он находится на 27 километре автодороги Сургут – Лянтор в Сургутском районе.

«Полигон-ЛТД» к концу года планирует получить разрешение на функционирование в качестве полноценного полигона. Тогда все потоки переместятся туда. Со слов заместителя главы города Валерия Фомагина, временная площадка и полигон находятся на одном земельном участке. Его достаточно, чтобы размещать ТКО до 2024 года.

К концу сентября окружные власти планируют заключить концессионное соглашение с ООО «Сургутское экологическое объединение» на строительство комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского района мощностью 235 тыс. тонн/год. Срок окончания строительства – 2024 год.

Пока же на земельном участке, предназначенном для строительства межмуниципального полигона, город планирует создание резервной площадки временного накопления отходов за счет средств окружного бюджета.

Вопрос остается на контроле комитета. В следующий раз депутаты рассмотрят его в конце 2021 года.


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14 сентября в 13:10, просмотров: 1463, комментариев: 3
Комментарии:
Альберт Леонов
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14 сентября в 14:11
Куда раньше все смотрели?! Те же депутаты? Ладно поменялась власть в городе, но депутаты - они остались?! Чего не хватало?! Денег или еще чего?! Зачем обострять было проблему?!
А пан-голова нахреновертел и в госдуму собрался .. Красавчик!
Alkonowa1ow
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14 сентября в 14:59
И где же этот межмуниципальный полигон будет находится? Вблизи Сургута или в «Архангельской области»?
Мономах
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14 сентября в 21:29
Главное «24 год! Комарова навылет. Филатов пшел вон! И спросить не с кого. Классная схемка!
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