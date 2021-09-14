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​Юных сургутян, нуждающихся в лечении, обеспечат путевками

Отдых детей-инвалидов и ребят из малоимущих семей профинансируют из бюджета Сургута

​Юных сургутян, нуждающихся в лечении, обеспечат путевками
Фото: mdoydetsad3.ru

На думском комитете по социальной политике депутаты согласовали дополнительные меры социальной поддержки детей-инвалидов, а также детей из семей, признанных малоимущими.

Меры касаются организации отдыха ребят.

Для детей, страдающих церебральным параличом – это бесплатное предоставление санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя». На 2022 год в бюджете города на эти цели необходимо запланировать 8 395 293,60 рубля.

Для детей из семей, признанных малоимущими, предлагается продлить до 31.12.2024 включительно срок действия меры поддержки. Она заключается в компенсации фактической стоимости проезда детей железнодорожным транспортом до места отдыха и оздоровления детей и обратно при предоставлении департаментом образования путевки, в том числе в этнической среде. Компенсация производится если у родителей (законных представителей) в этот период отсутствует право на оплату расходов за счет средств работодателя (льготный отпуск). Всего на реализацию меры в 2022 – 2024 годах в бюджете города необходимо предусмотреть 1 245 734 рубля.


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14 сентября в 13:04, просмотров: 943, комментариев: 0
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