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​Новые парковки появятся у медицинских учреждений Сургута

Депутаты думы Сургута обсудили новые парковки у медучреждений

​Новые парковки появятся у медицинских учреждений Сургута
Фото: ugra-news.ru

В 2021 году возле медицинских учреждений Сургута появятся еще три парковки.

Эту тему депутаты обсудили сегодня на последнем в шестом созыве заседании постоянного комитета по социальной политике. Всего с 2018 по 2020 год в городе построены пять парковок: возле детской поликлиники на ул. Сибирской, окружного кардиологического диспансера, городской поликлиники № 5, возле медицинских учреждений на ул. Губкина и Энергетиков, 14.

Со слов заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Андрея Романова, к концу сентября должны завершиться работы по обустройству парковки возле стоматологии № 2 на проезде Советов, 3, а также до конца года – парковки возле поликлиники № 2 на ул. Федорова, 69 и стоматологической поликлиники № 1 на ул. Пушкина, 5/1.

Проблемные точки на медицинско-автомобильной карте Сургута все же остаются.

Дмитрий Гуз обратился к администрации города с просьбой организовать должным образом работу парковок возле медучреждений на ул. Энергетиков – установить дополнительные знаки, ограничивающие возможность парковаться там в ночное время. Дело в том, что эти парковки потихоньку зарастают «подснежниками» или на территории паркуются автовладельцы из близлежащих домов.

Председатель комитета Максим Слепов напомнил еще о двух местах, где ситуация с парковочными местами катастрофическая. Первое – это кардиологический диспансер. Проблема в том, что нужно переносить ограждение территории окружного учреждения. Второе – парковка возле поликлиники для взрослых № 2 на пр. Комсомольском, 10/1, где необходима перепланировка прилегающей территории.

Все пожелания и просьбы депутатов приняты в работу.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 135, комментариев: 0
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