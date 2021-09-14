В поселениях Сургутского района поставят теплые остановки

Теплые остановочные комплексы начнут устанавливать в поселениях Сургутского района в ближайшее время: сейчас администрация муниципалитета ждет первую поставку из Тюмени: накануне сотрудники департамента ЖКХ съездили на завод и погрузились в детали. Сейчас идет сборка двух из пяти павильонов и инфракрасными обогревателями.

По словам заместителя главы Сургутского района Дины Кузьминой, запрос населения на теплые остановки очевиден — зима близко. «Жители периодически жалуются, что зимой холодно ждать транспорт, поэтому в начале года глава Сургутского района Андрей Трубецкой поручил проработать этот вопрос», — прокомментировала чиновница.

Действительно, в конце марта Андрей Трубецкой объявил, что дело пошло: «Павильоны будут установлены в поселениях Белый Яр, Барсово, Солнечный, Федоровский и на разворотно-отстойной площадке в районе остановки городского общественного транспорта «УБР» по проспекту Ленина в Сургуте», — говорил он тогда в интервью ТАСС.

Сегодня на всех пяти точках, где поставят павильоны, уже готово место под размещение новых конструкций — установку планируют завершить до конца года.

Павильоны будут прозрачные — так и пассажиры внутри смогут видеть приближение транспорта, и снаружи можно будет отслеживать, что происходит внутри: вандалам спрятаться не удастся. Специально для них, кстати, павильоны оборудуют камерами видеонаблюдения и кнопками вызова экстренных служб «Система-112».

Пять теплых остановок — только первая ласточка: в течение ближайших двух лет к ним присоединятся еще несколько остановочных павильонов. На их закупку в муниципалитете уже выделили средства: «На 2022 и 2023 годы предусмотрены более 16,4 млн рублей на покупку теплых остановочных павильонов», — написал Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook: сейчас идет организация торгов на поставку оборудования. Ждать автобуса в тепле в ближайшей перспективе будут жители в Ульт-Ягуне, Русскинском, Сытомино, Лямино, Сайгатине, Угуте, Тундрино и Локосово.