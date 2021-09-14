В Сургутском районе спасатели вывели из леса группу потерявшихся отдыхающих

В Сургутском районе потерялись люди, приехавшие отдыхать на базу «Каменный мыс». Спасателям пришлось их вызволять.

«Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили автомобиль потерявшихся людей. Подавая звуковые сигналы, пройдя четыре километра лесного массива, спасатели нашли потерявшихся и вывели их к автомобилю. В медицинской помощи люди не нуждались», – сообщает «Центроспас-Югория».

Напомним, что подобный случай произошел с дачником из Сургутского района, который потерялся в лесу. Спасателям пришлось прочесывать массив.