В Сургуте уличные художники украсили Черный мыс еще одним граффити

Еще одна арт-достопримечательность появилась в районе Черного мыса. «Подножие» дома № 14 на улице Щепеткина украсили новым граффити.

Как оказалось, это не очередная проделка уличных художников, а заранее спланированный проект, который воплощает в жизнь ТОС №10. «У нас высвободились средства от деятельности досуговых клубов — они уже второй год не работают из-за пандемии. Поэтому жители решили заняться больше благоустройством территории», — рассказал председатель ТОСа Денис Ханьжин.

Белая надпись на черном фоне отражает брутальный характер района, о котором ходят легенды по всему Сургуту. Новый арт-объект создали граффитисты Александр Сажин и Дмитрий Кулешов.