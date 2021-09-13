Для жителей ЖК «Голд Фиш» в Сургуте организован маршрут общественного транспорта

Маршрутное такси 31 будет ходить до микрорайона «Голд Фиш»: инфраструктурный вопрос решила администрация Сургута. Раньше маршрутка доходила до конечной остановке почти в полукилометре от жилого комплекса. Жильцы не раз жаловались на то, что идти до нее слишком далеко.

«На маршруте 31 находится девять машин, — комментирует начальник отдела организации транспортного обслуживания населения администрации города Рустам Гильманов. — В любом случае жителям надо как-то передвигаться. В случае если жителям надо уехать туда, где 31 маршрут не ходит, на соседних остановках ходят маршрут №1, №12, №20».

Обновленный маршрут 31 запущен 7 сентября — пока что он будет единственным, кто довозит жильцов «Голд Фиш» непосредственно до дома. Расширение количества маршрутов планируется, но сроки неизвестны.