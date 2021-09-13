Читатели siapress.ru пока не определились, за кого будут голосовать

Выборы уже в эту пятницу, а за кого голосовать — непонятно: таковы результаты опросов на сайте siapress.ru. Часть аудитории портала отвечала на один и тот же вопрос «Вы определились, за кого будете голосовать на выборах в думу Сургута?» дважды — с 1 по 8 августа и с 3 по 10 сентября.
За целый месяц, который прошел между двумя опросами, большинство участников так и не определились с симпатиями.
Так, если в начале августа отрицательный ответ на наш вопрос дали 70 процентов респондентов, то к сентябрю это число уменьшилось незначительно — до 65 процентов.
Август:
Сентябрь:
Тем временем на предвыборных фронтах идут настоящие войны: кандидаты заклеивают своими листовками предвыборные материалы своих соперников, кое-кто печатает фальшивые листовки, активизировались анонимные телеграм-каналы, которые то прямым текстом, то прозрачными намеками выдают компроматы на претендентов: ничего из этого, судя по всему, прояснению ситуации не способствует.
Тем не менее, определиться надо уже в ближайшее время: напомним, что выборы пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября, и сургутянам на них придется голосовать за кандидатов аж в четыре думы — городскую, окружную, областную и государственную.
Кого выбирать?! 22 округ по выборам гордумы. Там идет тот, кто в прошлый раз ничего не сделал для округа. И сейчас пошел. Птицын!
Он не хотел идти, ибо парк по концессии не построил, людям ни черта не сделал. И вот опять?!
Остальных даже не знаю. Спойлеры для легитимности не более того.
И вот скажите мне - графы для послания всех в далекое эротическое путешествие нет! За кого голосовать?!