Читатели siapress.ru пока не определились, за кого будут голосовать

Выборы уже в эту пятницу, а за кого голосовать — непонятно: таковы результаты опросов на сайте siapress.ru. Часть аудитории портала отвечала на один и тот же вопрос «Вы определились, за кого будете голосовать на выборах в думу Сургута?» дважды — с 1 по 8 августа и с 3 по 10 сентября.

За целый месяц, который прошел между двумя опросами, большинство участников так и не определились с симпатиями.

Так, если в начале августа отрицательный ответ на наш вопрос дали 70 процентов респондентов, то к сентябрю это число уменьшилось незначительно — до 65 процентов.

Август:

Сентябрь:

Тем временем на предвыборных фронтах идут настоящие войны: кандидаты заклеивают своими листовками предвыборные материалы своих соперников, кое-кто печатает фальшивые листовки, активизировались анонимные телеграм-каналы, которые то прямым текстом, то прозрачными намеками выдают компроматы на претендентов: ничего из этого, судя по всему, прояснению ситуации не способствует.

Тем не менее, определиться надо уже в ближайшее время: напомним, что выборы пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября, и сургутянам на них придется голосовать за кандидатов аж в четыре думы — городскую, окружную, областную и государственную.