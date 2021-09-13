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​За кого голосовать? Аудитория siapress.ru пока не нашла своих кандидатов

Читатели siapress.ru пока не определились, за кого будут голосовать

​За кого голосовать? Аудитория siapress.ru пока не нашла своих кандидатов
Фото: siapress.ru

Выборы уже в эту пятницу, а за кого голосовать — непонятно: таковы результаты опросов на сайте siapress.ru. Часть аудитории портала отвечала на один и тот же вопрос «Вы определились, за кого будете голосовать на выборах в думу Сургута?» дважды — с 1 по 8 августа и с 3 по 10 сентября.

За целый месяц, который прошел между двумя опросами, большинство участников так и не определились с симпатиями.

Так, если в начале августа отрицательный ответ на наш вопрос дали 70 процентов респондентов, то к сентябрю это число уменьшилось незначительно — до 65 процентов.

Август:

Сентябрь:

Тем временем на предвыборных фронтах идут настоящие войны: кандидаты заклеивают своими листовками предвыборные материалы своих соперников, кое-кто печатает фальшивые листовки, активизировались анонимные телеграм-каналы, которые то прямым текстом, то прозрачными намеками выдают компроматы на претендентов: ничего из этого, судя по всему, прояснению ситуации не способствует.

Тем не менее, определиться надо уже в ближайшее время: напомним, что выборы пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября, и сургутянам на них придется голосовать за кандидатов аж в четыре думы — городскую, окружную, областную и государственную.


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Сегодня в 12:44, просмотров: 784, комментариев: 6
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 13:58
За себя лично скажу:
Кого выбирать?! 22 округ по выборам гордумы. Там идет тот, кто в прошлый раз ничего не сделал для округа. И сейчас пошел. Птицын!
Он не хотел идти, ибо парк по концессии не построил, людям ни черта не сделал. И вот опять?!
Остальных даже не знаю. Спойлеры для легитимности не более того.
И вот скажите мне - графы для послания всех в далекое эротическое путешествие нет! За кого голосовать?!
Швондер.
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Сегодня в 14:06
Очень просто.
За кого угодно, но не за ерцев
Ananas Альберт Леонов
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Сегодня в 14:15
Один в прошлый раз ничего не сделал, так дай шанс другому ничего не сделать. Хуже всё равно не будет. А если ЕР хотя бы на четверть разбавить, может хоть какое то движение начнётся
Флудер
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Сегодня в 16:52
Они все уважаемые люди, желающие что-то полезное натворить. Поэтому я поставлю галочку за каждого из тех, кто в бюллетене, чтобы никого не обидеть.
sst
не нравится
Сегодня в 19:32
верните против всех....почему нарушаются права?
йося
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Сегодня в 19:47
ЗА ЛДПР!
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