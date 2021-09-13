Кандидаты в депутаты думы Сургута рассказывают о предвыборной войне

Перед грядущими выборами кандидаты в депутаты не гнушаются ничем – так, на своей официальной странице в Инстаграме действующая народная избранница Ирина Урванцева сообщила, что от ее имени распространили ложную листовку с призывом сделать медицину платной.

«Это наглая ложь и обман. С таким обращением я никогда не выступала и выступать не могла, наоборот, я за качество и доступность медицины, более того, всю свою жизнь именно в этом направлении работаю, чтобы медицина была бесплатной и доступной всем. Обращаюсь ко всем сургутянам: не позволяйте себя обмануть, эти высказывания про платную медицину якобы от моего имени – фальшивка. Сделать медицину платной мечтают именно те люди, которые изготовили и распространили эту листовку про меня», – написала Урванцева.

Конфликт на почве избирательной кампании возник у депутата от ЛДПР Евгения Барсова и представителя «Единой России» Владислава Брылеева. Неравнодушные сургутяне заметили, как листовки «Команды Югры» наклеивают поверх агитматериалов либерально-демократической партии.

Позже Брылеев у себя на странице во «ВКонтакте» сообщил, что также стал жертвой «войны расклейщиков», своим же помощникам он запретил срывать и клеить свои листовки поверх чужих.