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​Жители Федоровского прогуляются в новом сквере

Большой сквер открыли в Федоровском

​Жители Федоровского прогуляются в новом сквере
Фото: vestniksr.ru

Съездить в Федоровский, чтобы прогуляться в новом сквере? Это реально: масштабная прогулочная зона открылась в поселении на минувшей неделе. Одни из первых гостей — губернатор Югры Наталья Комарова и глава Сургутского района Андрей Трубецкой: они и открыли сквер, который разбили на месте огромного пустыря.

По словам Андрей Трубецкого, идея сделать из неприглядного пятна на карте Федоровского место притяжения жителей и гостей — идея самих федоровчан.

«Наведались в 6-й микрорайон, где по просьбе молодежи на пустыре сделали шикарный сквер с первым в районе искусственным водоемом! — написал глава района в своем фейсбуке. — Этот масштабный проект мы запустили в прошлом году. Начали с тротуара возле первой школы, а закончили современным парком».

Работы обошлись казне почти в 74 миллиона рублей, в том числе 17,7 миллиона выделили из бюджета округа, порядка 43 миллионов — из местных средств. Создание сквера шло в несколько этапов: в 2020 году начали работы, вырыли котлован под водоем, в нынешнем году провели благоустройство. Масштаб серьезный: площадь сквера — 20 тысяч квадратных метров. О том, что на этой площади размещено, также поведал глава муниципалитета: «Теперь у федоровчан есть большой просторный парк с прудом и мостом влюбленных, огромными арками, скамейками, на которых можно загорать. С площадкой для занятий активными видами спорта, тремя спортивными комплексами для детей разных возрастов. Березки сохранили. Плюс шикарное бесшовное резиновое покрытие. И венчают эту красоту два мега-слова: «Федоровский» и «Мечта».

Благоустройство сквера на этом, однако, не закончится: в планах властей — построить рядом бассейн и заполнить пространство арт-объектами.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 143, комментариев: 1
Комментарии:
Румпельштильцхен
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Сегодня в 12:06
Очевидно, лучше пустыря, но никакого вау-эффекта. Стандартные дорожки из камня, лужа, огороженная жиденькими кустиками. Блёкло, пусто и уныло как весь Север

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