Попасть на концерты Сургутской филармонии можно будет по «Пушкинской карте»

Школьники и студенты Сургута могут попасть на концерты Сургутской филармонии бесплатно — про «Пушкинской карте». Об этом накануне рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Так, попасть в зрительный зал можно будет на восемь мероприятий, включая три концерта «60 параллели»: в октябре намечается громкий камбэк любимого сургутянами международного фестиваля.

«С использованием «Пушкинской карты» молодые люди уже активно приобретают билеты на открытие фестиваля с участием народного артиста РФ Даниилом Крамером, программу «Премьеры XXI века» с участием заслуженного артиста России Бориса Андрианова, моноспектакль «Метель» с участием народного артиста России Сергея Белова», — говорят в филармонии, отмечая, что к этим событиям можно приплюсовать еще и по одному концерту оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов «Былина», ансамбля русских народных инструментов «Ларец» ансамбля песни «Отрада». Все они значатся в программе филармонии до конца этого года.

«Оплатить выбранный концерт можно онлайн, следуя алгоритму в приложении «Госуслуги.Культура». Стоимость билетов от 300 до 1000 рублей, что позволит молодым людям посетить сразу несколько мероприятий до конца года», — сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Напомним, что «Пушкинская карта» — это специальный проект для молодежи: школьники и студенты могут получить именную карту с тремя тысячами рублей на счету. Потратить их можно только на посещение культурных мероприятий.