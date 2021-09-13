16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7600   EUR  86,1478  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Пушкинская карта» откроет школьникам и студентам Сургутскую филармонию

Попасть на концерты Сургутской филармонии можно будет по «Пушкинской карте»

​«Пушкинская карта» откроет школьникам и студентам Сургутскую филармонию
Фото: detkin-club.ru

Школьники и студенты Сургута могут попасть на концерты Сургутской филармонии бесплатно — про «Пушкинской карте». Об этом накануне рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Так, попасть в зрительный зал можно будет на восемь мероприятий, включая три концерта «60 параллели»: в октябре намечается громкий камбэк любимого сургутянами международного фестиваля.

«С использованием «Пушкинской карты» молодые люди уже активно приобретают билеты на открытие фестиваля с участием народного артиста РФ Даниилом Крамером, программу «Премьеры XXI века» с участием заслуженного артиста России Бориса Андрианова, моноспектакль «Метель» с участием народного артиста России Сергея Белова», — говорят в филармонии, отмечая, что к этим событиям можно приплюсовать еще и по одному концерту оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов «Былина», ансамбля русских народных инструментов «Ларец» ансамбля песни «Отрада». Все они значатся в программе филармонии до конца этого года.

«Оплатить выбранный концерт можно онлайн, следуя алгоритму в приложении «Госуслуги.Культура». Стоимость билетов от 300 до 1000 рублей, что позволит молодым людям посетить сразу несколько мероприятий до конца года», — сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Напомним, что «Пушкинская карта» — это специальный проект для молодежи: школьники и студенты могут получить именную карту с тремя тысячами рублей на счету. Потратить их можно только на посещение культурных мероприятий.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:45, просмотров: 217, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Накануне в Сургуте столкнулись две иномарки: никто не погиб 1865
  2. Сургутский ветеран ВОВ празднует свое 95-летие 1647
  3. В Нижневартовске открылся Литературный сквер 1631
  4. На мосту «Бегущая лань» обновят граффити до 15 сентября 1556
  5. ​Светлой памяти «Кунжута» посвящается 985
  6. 17 тонн подкарантинных перцев пытались доставить в Тюменскую область из Казахстана 929
  7. ​Рудион обозрела XVI 904
  8. ​В Сургуте сложилась огромная диспропорция между развитием экономики и инфраструктурой. И она всех устраивает 631
  9. Департамент образования Сургута прокомментировал ситуацию с продажей места в садике 348
  10. КАРТА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ 256
  1. Урал, Югра, Сургут. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев беседует с Дмитрием Щегловым // СТЕНОГРАММА 5499
  2. ​ДИЗО – это кулак Филатова в реализации его реформ 5276
  3. ​Асфальт на набережной СурГУ покраснел: не от стыда и не для спорта 5003
  4. ​От коронавируса скончалась кандидат в думу Нижневартовска Светлана Титова 4624
  5. ​Жесткое ДТП в Нефтеюганске. Есть пострадавшие 4380
  6. ​Очевидцы: на пороге онкодиспансера в Нижневартовске скончался пациент 4247
  7. Вартовчанка хотела продавать кокаин, но была задержана 3891
  8. ​В Нефтеюганске горел многоквартирный барак 3841
  9. ​Нефтеюганцы переживают за судьбу беспризорных лошадей 3661
  10. ​Парк Победы в Нижневартовске отдадут концессионеру 3258
  1. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 10126
  2. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 9556
  3. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 9207
  4. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8885
  5. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 8612
  6. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8553
  7. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8369
  8. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 8181
  9. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 8070
  10. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 8047

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика