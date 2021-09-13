Жители Сургута заметили объявление о продаже места в детском саду

Жители Сургута заметили в социальных сетях странное объявление – некто продавал место в детском саду «Светлячок» для младшей группы, когда проходил основной период зачисления в дошкольное учреждение.

В департаменте образования города пояснили, что такие объявления являются мошенническими – аферисты пытаются обмануть родителей, чье чадо попало в детский сад, расположенный далеко от дома. Этот вопрос все еще необходимо решать с заведующим другой дошкольной организации или обменяться местами с другим родителем до начала учебного года – этим занимается МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями».

«Место в образовательной организации не является собственностью родителя, предложение о его продаже незаконно. При выявлении таких предложений необходимо обращаться в правоохранительные органы», – сообщают представители ведомства.

Также в департаменте образования добавили, что массово таких предложений не наблюдалось.