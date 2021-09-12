Ветеран Великой Отечественной войны Николай Горбунов отмечает свой юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Горбунов празднует свой юбилей: сегодня ему исполнилось 95 лет. Об этом сообщает администрация Сургута.

Николай Александрович служил в 105 полку НКВД второго Украинского Фронта. Участвовал в освобождении Молдавии и Белоруссии, а свой боевой путь закончил в Румынии. После войны окончил Кремлевское военное училище и служил в пограничных войсках в Прибалтике, завершил обучение в строительный институт, откуда его направили в Ханты-Мансийск. Ветеран живет в Сургуте с 1973 года.

По информации мэрии, Николай Горбунов удостоен более десятка наград. Среди них Орден Великой Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды, Медаль «За отвагу», Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За освобождение Белоруссии», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Медаль «За отличие в охране государственной границы».