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​В Сургуте сгорел балкон в жилом доме

На Ленина в Сургуте произошел пожар в жилом доме

​В Сургуте сгорел балкон в жилом доме
Видео: vk.com/kinform

Вечером в пятницу, 10 сентября, на проспекте Ленина в Сургуте произошел пожар в жилом доме. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 21.56. В 22.05 огонь удалось локализовать, еще через пару минут – ликвидировать. Причины пожара устанавливаются.

Видео с место происшествия опубликовали в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». Судя по ролику, огонь распространился по балкону одной из квартир. Очевидцы утверждают, что жилое помещение не пострадало.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 604, комментариев: 0
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