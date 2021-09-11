Сургутский драмтеатр отремонтируют за 320 миллионов рублей

Сургутский драматический театр ждет капитальный ремонт. Работы планируется провести за два года и уложиться в 320 миллионов рублей. Об этом рассказал директор окружного департамента культуры Артур Латыпов на открытии творческого сезона.

По словам чиновника, деньги на ремонт планируют привлечь из областного бюджета и внебюджетных источников.

«Театр 20 лет просто вообще не знал никакой руки. Даже косметических ремонтов. Ну пару там зон отремонтировано, остальное всё в страшном запустении. Это такой развалившийся, полуразвалившийся. Когда читала описание зрительного зала и стены. Там просто в основном были такие фразы: «оборудование устарело, ремонту не подлежит», - поделилась с журналистами «Югра-ТВ» директор СМДТ Светлана Астраханцева.

На время ремонта для труппы найдут другое помещение, чтобы театр продолжал работать.