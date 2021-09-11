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​СМИ: новый замглавы Сургута приедет из Перми

Бывшему вице-премьеру Пермского края прочат должность в администрации Сургута

​СМИ: новый замглавы Сургута приедет из Перми
Фото: admsurgut.ru

Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Григорий Невоструев может занять должность заместителя главы Сургута. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Ura.ru.

Известно, что Невоструев курировал строительную отрасль и покинул пост в июле 2021 года. В правительстве края он проработал два года, до этого он служил в правительстве республики Башкортостан.

В администрации Сургута siapress.ru официально эту информацию не подтверждают.

Отметим, что в экономической столице Югры продолжается формирование управленческой команды. Накануне стало известно о назначении главой департамента имущественных и земельных отношений Алексея Дворникова.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 351, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 11:45
Второй Лангепас
Местный
не нравится
Сегодня в 12:10
Лукойл рулит)
Alkonowa1ow Местный
не нравится
Сегодня в 12:34
Лангепас и Прикамье- вотчина ЛУКОЙЛА.
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