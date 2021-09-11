Бывшему вице-премьеру Пермского края прочат должность в администрации Сургута

Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Григорий Невоструев может занять должность заместителя главы Сургута. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Ura.ru.

Известно, что Невоструев курировал строительную отрасль и покинул пост в июле 2021 года. В правительстве края он проработал два года, до этого он служил в правительстве республики Башкортостан.

В администрации Сургута siapress.ru официально эту информацию не подтверждают.

Отметим, что в экономической столице Югры продолжается формирование управленческой команды. Накануне стало известно о назначении главой департамента имущественных и земельных отношений Алексея Дворникова.