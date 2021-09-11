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​Власти Сургута нашли способ дать больше квартир нуждающимся в переселении

В Сургуте нежилые помещения переведут в жилой фонд, чтобы решить квартирный вопрос

​Власти Сургута нашли способ дать больше квартир нуждающимся в переселении
Фото: pixabay.com

Сургутские власти приняли решение перевести нежилые помещения в жилой фонд, чтобы переселить нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сейчас речь идет о четырех помещениях на проспекте Набережном, 12/1 и на улице Мелик-Карамова, 25, в которых предпринимательская деятельность уже не ведется. Решение на заседании городского штаба озвучил глава муниципалитета Андрей Филатов, передает «Сургут 24».

«Коллеги, мы все понимаем, что мы сейчас боремся за каждую возможность предоставления социального найма, особенно по аварийке. Сейчас делаем ревизию всего возможного и невозможного, чтобы отыскать возможности для переселения наших земляков. Поэтому по крупицам собираем. Я надеюсь, ни у кого здесь возражений не возникнет», – отметил глава города Андрей Филатов.

Переселение сургутян из аварийного жилья в благоустроенные квартиры – одна из основных задач, которые сегодня стоят перед администрацией. Собственники жилых помещений получают компенсации и празднуют новоселья. С теми, кто живет по договору соцнайма, ситуация сложнее. Из-за того, что цены за «квадрат» на жилищном рынке значительно выросли, чиновникам приходится искать альтернативные и одновременно законные способы исполнить программу переселения.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 287, комментариев: 0
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