Сургутнин в составе сборной России победил на чемпионате Европы по высшему пилотажу

22-летний летчик из Сургута Иван Барсов стал чемпионом Европы по высшему пилотажу. Об этом радостном событии молодой человек сообщил в своем инстаграм-аккаунте. Он участвовал в состязаниях по высшему пилотажу в промежуточном классе (Intermediate) в составе сборной России с Александром Васильевым и Павлом Бравковым. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 20 пилотов из разных стран. Сам чемпионат проходил в Румынии.

«Российские спортсмены выступали на самолете Су-26М. По сумме результатов, показанных отечественными пилотами в четырех упражнениях, национальная команда зафиксировала результат в 24 595 баллов, опередив почти на тысячу очков ближайших преследователей из Румынии, которые стали вторыми», – сообщает Национальный аэроклуб им. Чкалова.

Также сургутянин, командир пилотажной группы «Барсы», стал абсолютным чемпионом Европы по результатам разыгранных упражнений, опередив на три очка своего соотечественника, 35-летнего Александра Васильева. Так российская команда забрала все «золото» соревнований, два из которых за Иваном Барсовым.

По информации siapress.ru, спортсмена со всеми почестями будут встречать в аэропорту Сургута в воскресенье, 12 сентября.