Департамент имущественных и земельных отношений возглавил Алексей Дворников

Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) администрации Сургута возглавил Алексей Дворников. О назначении в пятницу, 10 сентября, siapress.ru сообщили собственные источники.

ДИЗО как структуры администрации города был возрождён в конце августа 2021 года. Новая структура получит часть полномочий департаментов городского хозяйства, архитектуры и градостроительства. В частности, специалисты ДИЗО будут отвечать за муниципальное имущество в части приобретения квартир для нуждающихся граждан, предоставления земельных участков, перевода земли из одной категории в другую и так далее. Ожидается, что департамент позволит сократить сроки предоставления муниципальных услуг и сэкономить бюджетные средства.

Алексей Дворников – коренной сургутянин, имеет большой опыт в муниципальной службе. Ранее он занимал должность главы поселения Солнечный Сургутского района. В последнее время работал на посту помощника главы Сургута.