В «Славнефти» заявили о непричастности к разливу нефти в Сургутском районе

Представители компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» отрицают причастность предприятия к разливу нефтепродуктов в водоеме в Сургутском районе. Соответствующее письмо пресс-служба предприятия прислала на почту ИА СИА-ПРЕСС.

«Все объекты «Славнефть-Мегионнефтегаз» работают в штатном режиме, отклонений в работе оборудования не зафиксировано. Информация о причастности «Славнефть-Мегионнефтегаз» к какому-либо загрязнению водных ресурсов в Сургутском районе не соответствует действительности. Также обращаем внимание на тот факт, что после появления сообщений в СМИ о наличии радужной пленки не установленного происхождения на участке реки Лобановский Еган, «Славнефть-Мегионнефтегаз» как экологически ответственная компания установила собственные боновые заграждения для недопущения дальнейшего распространения загрязнения. Информация об обнаружении радужной пленки была в оперативном порядке передана надзорным органам», - говорится в сообщении.

Ранее Природнадзор Югры сообщил о загрязнении нефтесодержащей жидкостью реки Лабановский Еган: «Загрязнение произошло 07.09.21 года (по информации компании ПАО Славнефть-Мегионнефтегаз) при проведении плановых работ по выводу из консервации объектов Южно-Локосовского лицензионного участка. В результате разгерметизации при опресовке трубопровода, нефтесодержащая жидкость попала в р. Лабановский Еган (район куста 112 Южно-Локосовского л.у.) Южно-Локосовского л.у.».

8 сентября было установлено, что в месте впадения реки Лабановский Еган в Обь установлены две нитки боновых заграждений, внесены сорбенты. На поверхности водоема наблюдалась радужная пленка, загрязнения Оби не зафиксировано.