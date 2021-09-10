Полиция проверит кандидата в депутаты Сургутского района Арслана Юсупова по делу о растрате

Президентом Федерации бильярдного спорта Сургутского района «Легенда» и нынешним кандидатом в думу Сургутского района Арсланом Юсуповым заинтересовались силовики: поводом стали подозрения администрации муниципалитета в возможных растратах бюджетных средств.

Так, полиция начала проверять информацию о вероятном сговоре руководителя федерации с неким индивидуальным предпринимателем, в ходе которого муниципальный бюджет потерял порядка 600 тысяч рублей. Правоохранители сделают вывод, имеет ли здесь место состав преступлений по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата».

Речь идет о проекте «Легенды в строю», для реализации которого Федерация бильярдного спорта Сургутского района в начале 2020 года получила поддержку из бюджета муниципалитета в виде субсидии в размере 633 600 рублей. Деньги из района выделялись строго на заявленные цели — организацию занятий бильярдным спортом для возрастного населения. Интересно, что незадолго до получения средств из бюджета Арслан Юсупов заключил договор на организацию спортивно-оздоровительного процесса по бильярду с ИП «Мамедов Апрель Алисамид Оглы». Сумма контракта совпадает с размером субсидии администрации Сургутского района — 633 600 рублей. Силовики уже выяснили, что в документе предельно кратко указаны виды работ, которые должны быть оплачены.

Деньги были перечислены в феврале 2020-го на счет ИП «Мамедов» — в конце марта 250 тысяч уйдут с него на личный счет предпринимателя, а спустя полгода, в октябре, туда же будут переведены еще 90 тысяч. С какой целью — нигде не поясняется.

Из остальных же денег ежемесячно с января по июль 2020 года ИП перечислял «Легенде» по 25 тысяч рублей за аренду помещения в лянторском дворце культуры. Если учесть, что помещение находится в безвозмедном пользовании федерации, можно сказать, что фактически Юсупов арендовал его у себя самого — через контрагента. Еще один момент: с марта 2020 года, как известно, практически весь мир ушел на самоизоляцию, и пенсионеры Сургутского района тоже: услуги по их приобщению к бильярдному спорту с этого времени оказывались в виртуальном виде (организаторы просто распространяли видеоролик), — а аренда продолжалась стабильно оплачиваться. В июле 2020-го оплату провели дважды.

Все эти факты были вскрыты управлением общественной безопасности Сургутского района: изучив их, чиновники обратились с заявлением к начальнику МОВД России по Сургутскому району Юрию Сероштану, которому предстоит распутать нехитрую комбинацию освоение денежных средств и сделать выводы о ее соответствии отечественному законодательству.