В Югре шесть раз выявляли поддельные пятитысячные купюры

В Сургуте кассир банка обнаружил фальшивую пятитысячную купюру. Как оказалась, она поступила в отделение финансовой организации после инкассации одного из крупных магазинов города.

Отмечается, что подобные подделки с аналогичной серией шесть раз встречались на территории округа.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 Уголовного Кодекса РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых», – сообщили в УМВД Сургута.