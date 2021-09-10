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В одном из банков Сургута обнаружена фальшивая пятитысячная купюра

В Югре шесть раз выявляли поддельные пятитысячные купюры

В одном из банков Сургута обнаружена фальшивая пятитысячная купюра
фото: pixabay.com

В Сургуте кассир банка обнаружил фальшивую пятитысячную купюру. Как оказалась, она поступила в отделение финансовой организации после инкассации одного из крупных магазинов города.

Отмечается, что подобные подделки с аналогичной серией шесть раз встречались на территории округа.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 Уголовного Кодекса РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых», – сообщили в УМВД Сургута.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 235, комментариев: 0
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