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Сургутнефтегаз прекратил экспорт бензина: скажется ли это на стоимости топлива?

Да, бензин должен подешеветь 25.3%

Да, бензин должен подорожать 15.7%

Нет 51.4%

Не знаю 7.6%

Всего голосов: 249

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Вы определились, за кого будете голосовать в думу Сургута?

Да 35.2%

Нет 64.8%

Всего голосов: 216

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Следует ли позволить подрядчикам менять стоимость сметы при строительстве школ по концессии?

Да, при условии ограничения суммы 28.6%

Да, без ограничений 6.3%

Нет 57.7%

Не знаю 7.4%

Всего голосов: 189

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Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 сентября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 сентября? // АФИША

11 сентября

Спектакль «Коварство и любовь»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

СМДТ отрктывает театральный сезон! Сургутян приглашают на первый спектакль в сезоне, в центре которого любовь юных Луизы и Фердинанда и противостоящие ей силы: корысть, предрассудки, политические интересы. Проще говоря - еще одна вариация на вечную тему Ромео и Джульетты. Для простоты понимания события перенесены в наше время.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 500 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 12 лет.

Поэтический вечер «Современная поэзия»

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Для горожан, неровно дышащих к поэзии, есть не менее интересное предложение – субботним вечером послушать стихи-истории про поиски своего пути и той самой настоящей любви в исполнении Андрея и Дарьи Дзюненко (театр «Text»).

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 300 рублей.

Просмотр фильма Стаса Крючкова «Амаль»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Фильм «Амаль» сургутского режиссера Стаса Крючкова – небольшая кинокартина, освещающая историю участника террористической группировки, который за 20 минут до совершения преступления начинает сомневаться в том, что он должен сделать. Помимо просмотра фильм можно будет также обсудить с режиссером и съемочной группой.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 100 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 18 лет.

12 сентября

Постановка «Дюймовочка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Знаменитая сказка Андерсена о вечных истинах – доброте и любви, о том, как красота Дюймовочки не раз подвергала её опасности, но доброе сердце помогло пройти все испытания, обрести спасение и стать великолепной королевой эльфов – не оставит равнодушным никого. Приходите!

Телефон для справок: 34-44-03, 63-71-95. Цена билета: 400 рублей.

Выставка «Лабиринты белого города»

Место проведения: улица Магистральная, 34/1. Время: по 18 сентября, период работы галереи «Стерх».

Галерея современного искусства «Стерх» представляет творчество известных сургутских художников-мастеров. Надежда Павлова и Наталья Родионова создают оригинальные произведения, основываясь на богатом художественном мире народов Югры. Причудливые панно, картины из кожи и ткани, арт-объекты, украшения, игрушки… Магия искусства у художников соприкасается с символами, образами, знаками – оберегами жизни.

Телефон для справок: (3462) 350-978; 357-928. Цена билета: 100 руб. (старше 18 лет), 70 руб. (с 5 до 18 лет), 50 руб. (пенсионный), до 5 лет – бесплатно. Экскурсии (по записи – тел. 350-978) – 400 руб.

Выставка о жизни Александра Невского

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя История. Югра», ул. Мелик-Карамова, 4/4. Время: по расписанию работы парка.

Иллюстрированный трагический эпос в историческом парке «Россия - Моя история. Югра» предстанет в виде уникального анимированного комикса, который поэтапно расскажет о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца. По замыслу создателей проекта концепция обучения с помощью развлечения поможет передать ключевые особенности личности князя Невского – мужественность, смелость, самостоятельность.

Над проектом работали больше 20 экспертов различного профиля: историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. За основу для графических материалов брали, даже вещи и элементы одежды, которые были найдены в ходе археологических раскопок в разное время.

Телефон для справок 8 (3462) 58-90-90, 58-90-91.


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Сегодня в 14:34, просмотров: 386, комментариев: 0
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