Сургутские дворы продолжают облагораживать

Как облагораживают сургутские дворы? Заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев встретился с собственниками жилья на улице Пролетарский 7/1 и лично проследил за процессом: сейчас здесь ремонтируют асфальт. Работают, кстати, в сжатые сроки — отстают от графика из-за того, что долго искали подрядчика.

Общая сумма, выделенная на проект обустройства дворов Сургута в 2021 году, составляет 209 миллионов рублей. В программе заложены 32 придомовых территории: где-то уложат асфальт, где-то установят детские площадки.

Все работы по асфальтированию должны закончиться до наступления настоящих осенних холодов — то есть до середины сентября, а все прочие работы планируют завершить до конца месяца.