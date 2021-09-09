Прививочный кабинет в сургутской поликлинике №3 теперь работает до 22:00

Пациенты сургутской поликлиники №3 теперь могут привиться от коронавируса до 10 часов вечера всю неделю – такая мера была принята в связи с поручением губернатора округа Натальи Комаровой.

«Это особенно актуально сейчас, когда жители города возвращаются из отпусков на работу. Нововведение появилось совсем недавно, но за это время в дополнительные часы в прививочный кабинет обратились около сотни жителей», – сообщает депздрав ХМАО.

Отмечается, что теперь пациенты чаще всего записываются в вечернее, свободное от работы время.