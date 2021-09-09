«Русские Витязи» проведут экскурсии для сургутян

Российская пилотажная группа «Русские Витязи» 16 сентября проведет экскурсию для школьников и студентов Сургута на аэродроме. У сургутян будет возможность увидеть «тяжелые истребители» вблизи и пообщаться с пилотами. Об этом на личной странице в инстаграме сообщил глава города Андрей Филатов.

«Само показательное выступление легендарной пилотажной группы пройдет в Сургуте 18 сентября в 13:00. Семь истребителей Су-35С пролетят над городом, исполнив для сургутян и гостей города фигуры высшего пилотажа», - рассказал градоначальник, выразив надежду, что погода в этот день не подведет.

Пока синоптики прогнозируют, что 18 сентября в Сургуте будет дождь и девять градусов выше нуля.