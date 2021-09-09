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​Потому что незаконный: на Производственной снесли ларек

В Сургуте демонтировано 70 незаконных торговых павильонов

​Потому что незаконный: на Производственной снесли ларек
Фото предоставлено администрацией Сургута

Власти Сургута продолжают очищать город от незаконных торговых объектов. В четверг, 9 сентября, очередной ларек демонтировали на улице Производственной. Начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления Владимир Садыков рассказал, что у предпринимателя не было правоустанавливающих документов, а сам он сносить павильон отказался. Теперь затраты, понесенные администрацией, с него взыщут через суд.

При этом специалисты мэрии подчеркивают, что у бизнесменов есть возможность узаконить установку торговых объектов, и рекомендуют заниматься демонтажем своей собственности самостоятельно – так дешевле.

С начала года в Сургуте снесено 70 незаконных торговых объектов, за август – 16. Работы велись в разных районах города – на улицах Лермонтова, Югорской, Сосновой, на Никольском проезде и других. В сентябре к демонтажу запланировано 14 павильонов. «Эти цифры постоянно варьируются, поскольку контрольное управление систематически проводит мониторинг территории города. Также в наш адрес поступают обращения от жителей города», - подчеркнул Владимир Садыков.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 256, комментариев: 0
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