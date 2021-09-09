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Сургутские ремонтники взялись за дороги в промзоне

Участки дорог на сургутской улице Сосновой приведут в надлежащий вид

Сургутские ремонтники взялись за дороги в промзоне
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Ремонт и обустройство участка дороги на улице Сосновой, наконец начались. Она находится в промзоне — здесь не никогда не было обустроенных тротуаров для пешеходов: сегодня же их необходимость очевидна. Специфика автодороги здесь еще и в том, что ездит по ней в основном тяжелая техника — поэтому и дорожное полотно должно быть более крепкое.

Что касается водителей, зачастую на этом участке ездит различная спецтехника и грузовики. Для решения проблемы качества дороги было принято решение поменять дорожное полотно.

О том, что именно будет сделано на объекте в ближайшие недели, рассказали представители подрядчика. «На данном участке будут выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия и укладки асфальта площадью 15700 квадратных метров, — говорит главный инженер компании «ЮВиС» Антон Суворов. — Также будет произведено устройство тротуара, это необходимо для безопасности пешеходов. Ведь где-то тротуар отсутствовал вовсе и людям приходилось передвигаться по проезжей части. Площадь установленного тротуара составит 3600 квадратных метров. Дорожные работы будут окончены согласно контракту до 31 октября. Стоимость проводимых работ составляет 35 миллионов рублей».

Важно, что полного перекрытия участка в связи с работами не планируется.

Ремонт улицы Сосновая входит в программу «Безопасные и качественные дороги. «Ремонтная кампания продолжается, — сообщил начальник дорожно-транспортного правления администрации города Алексей Кононенко. — Уже сделано 85 процентов от общего объема заявленного. Всего планируется отремонтировать восемь участков дорог. На завершающем этапе уже находятся четыре объекта, они ожидают установку дорожных знаков и фонарей освещения. В случае выявления каких-либо нарушений подрядная организация несет гарантийные обязательства в течении четырех лет. Общая сумма проекта по ремонту дорог составляет 800млн рублей, 200 из которых были выделены организацией «Сургутнефтегаз». В целом будет произведен ремонт восьми участков дорог, шесть из которых составляют межквартальные проезды».


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Сегодня в 11:45, просмотров: 277, комментариев: 4
Комментарии:
тоже мимо проходил
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Сегодня в 13:10
1. Сначала Маяковского закончить нужно.
2. "Она находится в промзоне — здесь не никогда не было обустроенных тротуаров для пешеходов: сегодня же их необходимость очевидна". Для кого очевидно? Сколько там ездил - нет там пешеходного трафика, только спецтехника и идет.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:03
Какая разница для подрядчика: есть там пешеходы, нет пешеходов. Квадрат асфальта, что на Маяковского, что на Сосновой стоит одинаково. А вот приоритеты расставлять где раньше, а где после, а где через пять лет должны определять ГА и Депутаты Думы. Кстати судя по фото пешеходный тротуар нужно зимой чистить, а кто это будет делать на промзоне. Очень интересный вопрос. Если его не будут регулярно чистить, то смысл на него тратить деньги? И трафик пешеходов какой там? Кому надо на личном авто приедут. А пенсионеры и маломобильные граждане по промзонах не ходят.
А с промзонами действительно надо что-то делать.
Необходима реновация промзон Сургута. И здесь надо бы застройщиков сподвигнуть в промзоны.
Каким образом? Выделять землю под застройку по льготным ценам. Причём все те обременения на промзоне это забота застройщика.
Тогда можно понять город, когда он ремонтирует дороги и строит там пешеходные тротуары. Скажем так, предпродажная подготовка земельного участка для выставления на аукцион для застройщиков жилья.
Ведь Губернатор ХМАО Наталья Владимировна Комарова неоднократно говорила, что промзоны уже не выполняют свою социально-экономическую роль в городе. Там кто в какие-то «лихие годы» отхватил здания за бесценок или криминальным путём, после банкротства предприятий. Сам как-то столкнулся с таким огромным капитальным зданием, где в районе бывшей базы «Сургуттрубопроводстроя», собственниками которого были такие которых называли «братками». Кто там сейчас и какая-там сейчас «промзонная экономика» или «гаражная экономика»? Бог его знает. И что она даёт в бюджет города? Есть ли такая аналитика этого сектора экономики города сейчас ?
Конечно, это не касается градообразующих предприятий. Там вся понятно.
Mobii тоже мимо проходил
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Сегодня в 14:17
Эмм, тык потому и нет пешеходов, что идти невозможно.


Mobii Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:19
Дядя, ты тупой?
Любой город заинтересован, чтобы личный транспорт меньше использовался
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