Участки дорог на сургутской улице Сосновой приведут в надлежащий вид

Ремонт и обустройство участка дороги на улице Сосновой, наконец начались. Она находится в промзоне — здесь не никогда не было обустроенных тротуаров для пешеходов: сегодня же их необходимость очевидна. Специфика автодороги здесь еще и в том, что ездит по ней в основном тяжелая техника — поэтому и дорожное полотно должно быть более крепкое.

Что касается водителей, зачастую на этом участке ездит различная спецтехника и грузовики. Для решения проблемы качества дороги было принято решение поменять дорожное полотно.

О том, что именно будет сделано на объекте в ближайшие недели, рассказали представители подрядчика. «На данном участке будут выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия и укладки асфальта площадью 15700 квадратных метров, — говорит главный инженер компании «ЮВиС» Антон Суворов. — Также будет произведено устройство тротуара, это необходимо для безопасности пешеходов. Ведь где-то тротуар отсутствовал вовсе и людям приходилось передвигаться по проезжей части. Площадь установленного тротуара составит 3600 квадратных метров. Дорожные работы будут окончены согласно контракту до 31 октября. Стоимость проводимых работ составляет 35 миллионов рублей».

Важно, что полного перекрытия участка в связи с работами не планируется.

Ремонт улицы Сосновая входит в программу «Безопасные и качественные дороги. «Ремонтная кампания продолжается, — сообщил начальник дорожно-транспортного правления администрации города Алексей Кононенко. — Уже сделано 85 процентов от общего объема заявленного. Всего планируется отремонтировать восемь участков дорог. На завершающем этапе уже находятся четыре объекта, они ожидают установку дорожных знаков и фонарей освещения. В случае выявления каких-либо нарушений подрядная организация несет гарантийные обязательства в течении четырех лет. Общая сумма проекта по ремонту дорог составляет 800млн рублей, 200 из которых были выделены организацией «Сургутнефтегаз». В целом будет произведен ремонт восьми участков дорог, шесть из которых составляют межквартальные проезды».