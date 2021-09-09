В Сургуте при проведении строительных работ покрасили асфальт

Интересные инновации применены при строительстве набережной в районе Сургутского университета — там покраснел асфальт. Об этом сообщили удивленные сургутяне в паблике «К-Информ», сказав, что выглядит это как беговая дорожка для занятий легкой атлетикой.
Впрочем, к спорту это решение отношения все-таки не имеет, подчеркнули в управлении массовых коммуникаций администрации Сургута: просто такое решение, которые было заложено в проекте. «Такое решение было задумано при проекте, и действия рабочих полностью соответствуют заявленным планам, — сказали в администрации. — Покраска асфальта была заложена в концессии».
Покраснел на объекте, кстати, не только асфальт, но и представители подрядчика, работой которых остался недоволен глава Сургута. Ранее siapress.ru сообщал, что Андрей Филатов посетил место строительства и был возмущен качеством выполняемых работ. Градоначальник заявил, что набережная не будет принята, пока ее не приведут в соответствие необходимым стандартам качества.
Такое покрытие защищает коленные суставы от чрезмерной нагрузки при беге.
Здесь же, тупо покрасили асфальт: рука/лицо... Это уровень некомпетентности проектировщиков данного "благоустройства". То есть они накали где-то картинок и сделали на коленке привязку к местности, даже не вникнув что к чему.
Или это намеренно сделано, чтоб объект приносил кому-то ежегодный доход из бюджета(перекраска)? Кстати, там на фото еще заборчики убогонькие вроде тоже крашенные(сужу по фото) - вопрос тот же: при нормальном современном благоустройстве если и ставят ограждения, то нержавеющие, чтоб не тратится регулярно на покраску.
Простите.
Ну и за "покрывают покрытием".
Это очевидно.
Надо признать, что это была ошибка, несмотря на все федеральные деньги и т.д.
Иногда, это полезно. Если идти на такие компромиссы, то в городе никогда уже в этом плане ничего не изменится в лучшую сторону.