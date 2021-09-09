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​Асфальт на набережной СурГУ покраснел: не от стыда и не для спорта

В Сургуте при проведении строительных работ покрасили асфальт

​Асфальт на набережной СурГУ покраснел: не от стыда и не для спорта
Фото: К-Информ

Интересные инновации применены при строительстве набережной в районе Сургутского университета — там покраснел асфальт. Об этом сообщили удивленные сургутяне в паблике «К-Информ», сказав, что выглядит это как беговая дорожка для занятий легкой атлетикой.

Впрочем, к спорту это решение отношения все-таки не имеет, подчеркнули в управлении массовых коммуникаций администрации Сургута: просто такое решение, которые было заложено в проекте. «Такое решение было задумано при проекте, и действия рабочих полностью соответствуют заявленным планам, — сказали в администрации. — Покраска асфальта была заложена в концессии».

Покраснел на объекте, кстати, не только асфальт, но и представители подрядчика, работой которых остался недоволен глава Сургута. Ранее siapress.ru сообщал, что Андрей Филатов посетил место строительства и был возмущен качеством выполняемых работ. Градоначальник заявил, что набережная не будет принята, пока ее не приведут в соответствие необходимым стандартам качества.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 445, комментариев: 7
Комментарии:
паникер
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Сегодня в 11:33
от стыда за работу подрядчика небось
Flyer
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Сегодня в 11:53
По-нормальному, беговые дорожки покрывают покрытием из резиновой крошки, она обычно цветная: красная, синяя, ну и т.д.
Такое покрытие защищает коленные суставы от чрезмерной нагрузки при беге.
Здесь же, тупо покрасили асфальт: рука/лицо... Это уровень некомпетентности проектировщиков данного "благоустройства". То есть они накали где-то картинок и сделали на коленке привязку к местности, даже не вникнув что к чему.

Или это намеренно сделано, чтоб объект приносил кому-то ежегодный доход из бюджета(перекраска)? Кстати, там на фото еще заборчики убогонькие вроде тоже крашенные(сужу по фото) - вопрос тот же: при нормальном современном благоустройстве если и ставят ограждения, то нержавеющие, чтоб не тратится регулярно на покраску.
Flyer
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Сегодня в 11:54
"накали где-то картинок" = накачали где-то картинок.
Простите.
Ну и за "покрывают покрытием".
Ananas Flyer
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Сегодня в 11:57
Это больше велодорожку напоминает. Только неясно зачем ее красили. Сам бы проект было бы интересно посмотреть, такие вещи публиковать должны
Flyer
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Сегодня в 11:59
Эту набережную, как и т.н. "центральную площадь", надо полностью перепроектировать и с нуля отстроить иначе.
Это очевидно.
Надо признать, что это была ошибка, несмотря на все федеральные деньги и т.д.
Иногда, это полезно. Если идти на такие компромиссы, то в городе никогда уже в этом плане ничего не изменится в лучшую сторону.
Румпельштильцхен Flyer
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Сегодня в 13:09
"Признать проект ошибкой" может только прокуратура, с соответстующим отстранением от руководящих должностей ответственных, а то и посадкой
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:36
Ещё понятно когда «елочки» в армии красили. Ну, а здесь асфальт то зачем красить? Для красоты? Но ведь слезете эта краска через полгода, если ездить на электросамокатах, на мехвелосипедах на электро), плюс «мороз, влага и гололёд». Конечно, «креативненько» хотели сделать проектировщики, но будем посмотреть как это будет выглядеть через год.
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