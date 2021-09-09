В Сургуте при проведении строительных работ покрасили асфальт

Интересные инновации применены при строительстве набережной в районе Сургутского университета — там покраснел асфальт. Об этом сообщили удивленные сургутяне в паблике «К-Информ», сказав, что выглядит это как беговая дорожка для занятий легкой атлетикой.

Впрочем, к спорту это решение отношения все-таки не имеет, подчеркнули в управлении массовых коммуникаций администрации Сургута: просто такое решение, которые было заложено в проекте. «Такое решение было задумано при проекте, и действия рабочих полностью соответствуют заявленным планам, — сказали в администрации. — Покраска асфальта была заложена в концессии».

Покраснел на объекте, кстати, не только асфальт, но и представители подрядчика, работой которых остался недоволен глава Сургута. Ранее siapress.ru сообщал, что Андрей Филатов посетил место строительства и был возмущен качеством выполняемых работ. Градоначальник заявил, что набережная не будет принята, пока ее не приведут в соответствие необходимым стандартам качества.