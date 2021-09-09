В Сургуте открытый люк на проезжей части огородили знаком после жалоб водителей

На перекрестке улиц Ленина-30 лет Победы-бульвар Свободы открытый люк угрожает безопасности дорожного движения. На это обратили внимание бдительные сургутяне. «Часто здесь утром проезжаю по дороге в детский сад. Чуть не угодила колесом в этот люк. Причем он не первый раз открыт. Кто-то же за этим должен следить», – рассказала корреспонденту siapress.ru Валерия Сердюк.

После жалобы сургутянки в администрации города была запрошена информация по этому факту. В пресс-службе мэрии журналисту издания сообщили, что на место оперативно выехали специалисты дорожной службы. Возле канализационного люка установили предупреждающий знак. В чьем ведении находится объект и почему он не зафиксирован как следует, чиновникам еще предстоит выяснить.