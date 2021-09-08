Источник: бывший главный дорожник Сургута уходит работать в округ

Алексей Кононенко, который покинул пост начальника управления дорожно-транспортного управления Сургута, может перейти на работу в округ. Об этом siapress.ru сообщили источники, близкие к администрации.

«Кононенко профессионал и хороший человек. Вероятно, он пойдёт на аналогичную должность в округ», - сказал собеседник агентства.

Сам Алексей Кононенко не стал подтверждать эту информацию. «Должности разные, и работаю в Сургуте», - коротко ответил он на сообщение корреспондента агентства, не уточнив детали.

Об отставке главного дорожника города официально сообщили сегодня. Ответственным за дороги Кононенко был чуть более года и покинул пост по собственному желанию. До назначения нового руководителя обязанности начальника дорожно-транспортного управления администрации Сургута временно будет исполнять Александр Корчагин, занимавший должность заместителя начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог.