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​Сургут снова остался без главного дорожника

Ушел в отставку начальник управления дорожно-транспортного управления Сургута Алексей Кононенко

​Сургут снова остался без главного дорожника
Фото: ИА «ФедералПресс»

Дорожно-транспортное управление Сургута лишилось начальника: Алексей Кононенко объявил об отставке, о чем сообщили в администрации города. Отмечается, что чиновник покинул пост по собственному желанию. Ответственным за дороги Кононенко был чуть более года: о его назначении siapress.ru сообщал в июле 2020 года. До него управление возглавлял Игорь Газизов, на этой должности он продержался дольше — четыре года.

Куда уходит Кононенко, неясно: известно только, что предложение о работе у него уже есть.

«До назначения нового руководителя обязанности начальника дорожно-транспортного управления администрации Сургута временно будет исполнять Александр Владимирович Корчагин, занимавший должность заместителя начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог», — прокомментировали в администрации.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 405, комментариев: 2
Комментарии:
Citizen
не нравится
Сегодня в 13:45
Ничего страшного в этой отставке нет.
В Лангепасе еще мнооого эффективныХ чиновников осталось....
testimonium paupertatis Citizen
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Сегодня в 14:27
Уже не смешная шутка
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