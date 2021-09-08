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​Сургутский мусор сменил прописку

Мусор из Сургута увезут на полигон под Солнечный

​Сургутский мусор сменил прописку
Фото: Зеленый Фронт

В Сургуте с 6 сентября прекратил деятельность полигон «Природа» - таким образом решение суда. Теперь мусор из Сургута возят на полигон «ЛТД» рядом с Солнечным. В местном подразделения «Югры-Экологии» заверили, что это никак не скажется на тарифах за вывоз отходов.

«Вчерашний день город Сургут пережил уже с другим полигоном. Я надеюсь и уверен, что ни один гражданин этого не почувствовал. Заранее были проведены все подготовительные мероприятия на полигоне «ЛТД». Руководство полигона «ЛТД» все подготовило – и весовой комплекс, и электронные карточки на каждую машину, и дороги. Все было сделано, поэтому никто ничего не почувствовал», - рассказал «Сургут 24» руководитель подразделения Виталий Якимчик.

Решение о закрытии полигона «Природа» принято в конце мая 2021 года. Однако экоактивисты в августе выяснили, что свалка продолжает принимать отходы. За это Росприроднадзор оштрафовал компанию на 300 тысяч рублей.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 384, комментариев: 3
Комментарии:
Sirius
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Сегодня в 15:05
В 21 веке!!! Пора строить СОВРЕМЕННЫЕ мусоросортировочные комплексы, это в первую очередь. И СОВРЕМЕННЫЙ мусороСжигательный завод. Хватит складировать!
Вы обращали внимание что в мусоре? Я живу в Москве, 2 года. Сдесь уже многие привыкли сортировать мусор по правилам, смешанные отходы, и вторсырьё, баки на улице отдельные. Машины тоже всегда приезжают разные, забирают по правилам. Так же здесь в каждом районе есть бригада "таджиков" которые собирают очень много картона, и складируют в специальных местах рядом с мусорными баками. Так же собирают алюминиевые банки из под напитков. Люди уже знают что они собирают. И поэтому многие. Картоны кидают не в мусор, а ложат на виду, и банки алюминиевые на виду ложат отдельно.
Ещё! Почти в каждом подъезде на первом этаже в 5 литровые банки собирают крышки из под напитков, и батарейки отдельно.
Sirius
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Сегодня в 15:06
Про алюминиевые банки из под напитков!
Добыча алюминия сопровождается выбросом в атмосферу фтористых соединений, которые выпадают с осадками в близлежащих городах и сернистого ангидрида – токсичного газа. На одну тонну металла приходится 360-800 кг твердых отходов – шлама, состоящего из оксида железа, диоксида титана и диоксида кремния.

Для производства тонны алюминия потребуется 15 тысяч кВт энергии, столько же в среднем тратит один человек за 20 лет, а получение с помощью переработки потребует на 95% меньше электричества
Sirius
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Сегодня в 15:11
А что говорить про особо опасные отходы. Вы думаете их отдельно утелизируют по правилам? Например ртутные лампы, батарейки..... Нет, их тоже кидают на полигон. А нужно ВСЕ грамотно организовать. В Сургуте пытаются собирать раздельно мусор, но про это мало что известно. Нужно оповещать население. Хотя бы опасные отходы пусть отдельно собирают.
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