Мусор из Сургута увезут на полигон под Солнечный

В Сургуте с 6 сентября прекратил деятельность полигон «Природа» - таким образом решение суда. Теперь мусор из Сургута возят на полигон «ЛТД» рядом с Солнечным. В местном подразделения «Югры-Экологии» заверили, что это никак не скажется на тарифах за вывоз отходов.

«Вчерашний день город Сургут пережил уже с другим полигоном. Я надеюсь и уверен, что ни один гражданин этого не почувствовал. Заранее были проведены все подготовительные мероприятия на полигоне «ЛТД». Руководство полигона «ЛТД» все подготовило – и весовой комплекс, и электронные карточки на каждую машину, и дороги. Все было сделано, поэтому никто ничего не почувствовал», - рассказал «Сургут 24» руководитель подразделения Виталий Якимчик.

Решение о закрытии полигона «Природа» принято в конце мая 2021 года. Однако экоактивисты в августе выяснили, что свалка продолжает принимать отходы. За это Росприроднадзор оштрафовал компанию на 300 тысяч рублей.