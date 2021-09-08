В Лянторе джип влетел в грузовик Сургутнефтегаза, погибли два человека

Во вторник, 7 сентября, в 10.40 на улице Магистральная в Лянторе в ДТП погибли два человека. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 33-летний водитель Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в МАЗ Сургутнефтегаза.

«В результате водитель и пассажир 1997 года рождения автомобиля «Jeep Grand Cherokee» погибли на месте происшествия. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщил врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району Василий Ли-Чун-Шан.