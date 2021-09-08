Сургутский ЗСК вышел на плановый объем производства бензина

Работа Сургутского завода по стабилизации конденсата (ЗСК) нормализована после аварии на Уренгойском заводе. Об этом журналистам сообщили в ООО «Газпром переработка».

«Работа Сургутского ЗСК в целом нормализована. В частности, согласно суточным планам в полном объеме ведется производство автомобильных бензинов Аи-95 и Аи-92, сжиженных углеводородных газов», - цитирует сообщение компании СургутИнформ-ТВ.

В августе на ямальском заводе предприятия произошел пожар. Из-за этого произошли сбои поставок сырья на завод в Сургуте. В результате ряд АЗС в городе перестали отпускать бензин физическим лицам. В деле разбирается Федеральная антимонопольная служба.

Тогда же произошел резкий скачек цен на автомобильное топливо. Однако по итогам прошлой недели стоимость бензина и дизельного топлива в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске немного снизилась.